Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
[Temsili fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Filistin'in çeşitli kentlerinde baskınlar düzenledi.
Açıklamaya göre, bu baskınlar sonucu 15'i Ramallah ile El-Bire kentlerinden olmak üzere 20 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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