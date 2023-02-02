Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Filistin'in çeşitli kentlerinde baskınlar düzenledi.

Açıklamaya göre, bu baskınlar sonucu 15'i Ramallah ile El-Bire kentlerinden olmak üzere 20 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.