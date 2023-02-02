Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
[Fotograf: AA]
Avusturya, 4 Rus diplomatı, "diplomatik statüleriyle bağdaşmayacak şekilde" hareket ettikleri gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.
Konuya ilişkin açıklama Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, söz konusu 4 diplomattan 2'sinin başkent Viyana'da Birleşmiş Milletler tarafından akredite edildiği bilgisi verildi.
Sınır dışı kararına gerekçe olarak, diplomatların, "diplomatik statüyle bağdaşmayacak şekilde" faaliyet yürütmeleri gösterildi.
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