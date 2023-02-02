İsveç Başbakanı Ulf Kristersson son dönemdeki provokatif eylemleri gerçekleştirenlere "kullanışlı aptallar" diyerek tepki gösterdi.

İsveç siyasetinde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Ülkedeki siyasi partiler birbirine düştü.

İsveç Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuştu.

İsveç Demokratlar Partisi'ni hedef aldı. Partinin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıyı meşrulaştırma çabasına tepki gösterdi.

Kristersson'un ifadelerini yineledi.

"Çarpık bir ruh haliyle Kur'an'ı yakmanız ve bunu teşvik etmeniz halinde İsveç ile İslam dünyası arasındaki iyi ilişkileri bozmayı isteyen güçler için kullanışlı bir aptal olursunuz." dedi. Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıyı "tiksindirici" olarak niteledi.

İsveç'in NATO konusunda önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Halkı bu sürece yardımcı olmaya çağırdı.

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson ise Andersson'un partisine yüklendi.

"PKK ve diğer terör örgütleri ile Sosyal Demokrat Parti iç içe" dedi, NATO sürecinde en büyük engelin bu olduğunu vurguladı.