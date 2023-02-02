İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben mektup yazdı.

İrevani, mektubunda, 28 Ocak'ta İsfahan kentinde bir askeri tesise düzenlenen saldırıya ilişkin ön incelemelerin, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu gösterdiğini belirtti.

Mektupta, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu aktaran İrevani, "İran, ulusal güvenliğini savunma ve Siyonist rejimin herhangi bir tehdidine veya hatalı girişimine gerekli gördüğü yerde ve zamanda kararlı bir şekilde yanıt verme konusundaki meşru ve doğal hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsfahan'daki askeri tesise saldırı

İran devlet televizyonu 28 Ocak gecesi İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Savunma Bakanlığı da İsfahan'daki askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

The Wall Street Journal gazetesi, 29 Ocak'ta ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililere ve olayla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews" haber sitesi ise İsfahan'daki saldırıda kullanılan hava araçlarının yabancı bir istihbarat teşkilatının yönlendirmesiyle Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Kürt gruplar tarafından ülkeye sokulduğunu açıklamıştı.