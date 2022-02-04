Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta ile Beyt Decin beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri Beyta ile Beyt Decin beldelerinde gerçek mermiyle 2, plastik mermiyle 9 kişiyi yaraladı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Gerçek mermiyle yaralananlar Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırılırken, plastik mermiyle yaralanalar arasında bir kadın gazetecinin bulunduğuna işaret edildi.

Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde de, İsrail askerlerinin Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde kauçuk kaplı metal mermilerle 3 Filistinliyi yaraladığı ifade edildi.

Sivil Yahudi işgalciler Filistinli çobanların koyunlarına saldırdı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Milli Ofisi'nden yapılan açıklamada ise sivil Yahudi işgalcilerin El-Halil kentine bağlı Zanuta beldesi kırsalında Filistinli çobanların koyunlarına saldırdığının altı çizildi.

Sivil Yahudi işgalcilerin bıçaklı saldırısında üç koyun ve bir çoban köpeği telef oldu, çok sayıda koyun da yaralandı.

Uluslararası hukuka göre Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.