Yeni Zelanda'nın Fiordland bölgesinde, doğa yürüyüşü yapan bir aile, manzara izleme noktasında dinlenirken Kea papağanlarıyla karşılaştı.

Aile, kuşları çekmek için uygun bir noktaya kamera yerleştirdi. Ancak papağanlardan biri kamerayı çaldı.

Önce uçuşunu kaydetti, sonra da kamerayı gagaladı

Hırsız papağan, çaldığı kamerayla Fiordland Ulusal Parkı'nı yukarıdan çekti

Ardından güvenli bir yere kondu ve kamerayı gagalamaya başladı.

İz süren ailenin küçük oğlu, parçalanmış kamerayı bir kayanın üzerinde buldu.

Olan biten her şeyi çeken kameranın hala kayıtta olduğunu fark eden aile, görüntüleri paylaştı.