Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
Kamerayı çalan papağan Ulusal Parkı havadan görüntüledi
[Fotoğraf: İHA]
Yeni Zelanda'da, bir ailenin kuşları kaydetmek için yerleştirdiği kamera, bir papağan tarafından çalındı. Hırsız papağan, çaldığı kamerayla doğal güzellikleri havadan görüntüledi.
Yeni Zelanda'nın Fiordland bölgesinde, doğa yürüyüşü yapan bir aile, manzara izleme noktasında dinlenirken Kea papağanlarıyla karşılaştı.
Aile, kuşları çekmek için uygun bir noktaya kamera yerleştirdi. Ancak papağanlardan biri kamerayı çaldı.
Önce uçuşunu kaydetti, sonra da kamerayı gagaladı
Hırsız papağan, çaldığı kamerayla Fiordland Ulusal Parkı'nı yukarıdan çekti
Ardından güvenli bir yere kondu ve kamerayı gagalamaya başladı.
İz süren ailenin küçük oğlu, parçalanmış kamerayı bir kayanın üzerinde buldu.
Olan biten her şeyi çeken kameranın hala kayıtta olduğunu fark eden aile, görüntüleri paylaştı.
Etiketler: Yeni Zelanda
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