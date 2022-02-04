Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 50 artarak 683 bin 476'ya yükseldi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 435 artarak 637 bin 429'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 26 artarak 8 bin 823'e çıktı.

Bugüne kadar 6 milyon 227 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 37 bin 224 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini geçmiş, şubat başında ise 6 bini geçmişti.