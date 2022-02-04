Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da Omicron’a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa’da COVID-19 Omicron varyantına bağlı personel eksikliği nedeniyle, defin işlemlerinin yapılması için ailelere tanınan yasal süre artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Fransa’da defin ve krematoryum işlem süreleri 6 günden 14 güne kadar uzatılabilecek.
Karara, Omicron varyantına bağlı cenaze sektörü personeli arasında COVID-19 vaka ve temaslı sayısının artması gerekçe olarak gösterildi.
Salgının hızla yayılmasının cenaze hizmetlerinin devamlılığını sağlamada zorluk oluşturması nedeniyle bu karara gidildiğine vurgu yapıldı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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