Hollanda'nın turistik Giethoorn köyünde yaşayan Hatice Yılmaz ve 15 yaşındaki oğlu defalarca ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Ailenin polise güvenlik kamerası görüntüleriyle yaptığı şikayetler "gençlerin yaramazlığı" diyerek geri çevrilirken, savcılık soruşturması ise "delil yetersiz" gerekçesiyle kapatıldı.

Görüntüler televizyonda yayınlandı

Hollanda devlet televizyonunda yayınlanan bir programda ailenin maruz kaldığı saldırılara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde bir grup gencin, ailenin evinin önüne gelerek ırkçı hakaretler savurduğu ve Hatice Yılmaz'ın arabasına zarar verdiği anlar yer alıyor.

Hollanda polisi, saldırıda bulunan gençler ile bir kez görüşme yaptı.

Polis görüntüleri kaybetti

Hatice Yılmaz'ın aracına zarar verdiğini itiraf eden bir gence uyarı ve 100 euro ceza verildi.

Polis, ırkçı saldırının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerini ise kaybetti.

Belediyeye de şikayette bulunan aile, oradan da sonuç alamadı.

Olayın medyaya yansımasının ardından Doğu Hollanda Savcılığı'ndan dava dosyasının yeniden ele alınacağı açıklaması geldi.