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Dünya
AA 18.11.2023 06:08

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, 2'sini yaraladı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında ateş açtığı 18 yaşındaki Filistinli genç Ömer eş-Şahruri hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

Çok sayıda İsrail güçleri, kentin üzerinde uçan keşif uçakları ve bazı binaların çatılarına konuşlanan keskin nişancılar arasında Tubas kentine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerini aramaya başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçlerinin bugün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

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