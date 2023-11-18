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Dünya
AA 18.11.2023 00:20

DSÖ: Gazze'nin güneyinde 'güvenli bölge' önerisi felaket reçetesi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi'de sözde bir "güvenli bölge" oluşturulması önerisini "felaket reçetesi" olarak nitelendirdi.

DSÖ: Gazze'nin güneyinde 'güvenli bölge' önerisi felaket reçetesi
[Fotograf: Reuters]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Genel Kurulunun New York'taki genel merkezinde Gazze'deki insani durum hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

DSÖ'nün bu hafta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin güncelleme alamadığını hatırlatan Ghebreyesus, "Açık olan şu ki Gazze halkının sağlık ihtiyaçları her geçen gün artıyor ve sağlık sistemi çökmek üzere." dedi.

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Gazze'de sadece 10 hastanenin faaliyette olduğunu ve sadece 1400 hasta yatağının bulunduğunu belirten Ghebreyesus, tedavileri kesintiye uğrayan 2 binden fazla kanser hastası, 1000 böbrek hastası, 50 bin kalp-damar hastası ve 60 bin diyabet hastasının risk altında olduğunu vurguladı.

"Dehşeti tarif edecek kelime yok"

Ghebreyesus, her gün 200 kadar kadının "akla gelebilecek en kötü koşullarda" doğum yaptığını ifade ederek, "Dehşeti tarif edecek kelime yok." diye konuştu.

Bu hafta Gazze'ye giren az miktardaki yakıtın da çoktan tükendiğini dile getiren Ghebreyesus, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep edilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını, tüm tarafları karara derhal uymaya çağırdı.

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Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların da durması gerektiğini söyledi.

İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi'de sözde bir "güvenli bölge" oluşturulması önerisini "felaketin reçetesi" olarak nitelendiren Ghebreyesus, sınırlı altyapı ve hizmetin bulunduğu oldukça küçük bir alana bu kadar çok insanı doldurmaya çalışmanın sağlık risklerini ciddi ölçüde artıracağına dikkati çekti.

"İsrail'in tepkisinin ölçeği giderek daha haksız görünmektedir"

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Gazze'de geniş bir mutabakat olmaksızın, güvenlik ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmadığı ve uygulamayı denetleyecek bir mekanizmanın tesis edilmediği sürece sözde "güvenli bölge" oluşturulmasına katılmayacağını vurguladı.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 11 bin 500 Gazzelinin öldürüldüğü, 1,7 milyon insanın yerinden edildiğini ve Gazze'deki hastanelerin üçte ikisinin devre dışı kaldığını anımsatan Ghebreyesus, "İsrail'in tepkisinin ölçeği giderek daha haksız görünmektedir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu krizin Avrupa Birliği (AB) için de bir test olduğunu ifade ederek, "Eğer BM üyesi devletler olarak bu kanı durdurmayacak ya da durduramayacaksanız, o zaman sormamız gerekir: BM ne için var?" dedi.

Gazze'de yaşananların BM ve insanlık için bir kriz olduğunu kaydeden Ghebreyesus, konuşma yapmanın yeterli olmadığını, harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

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