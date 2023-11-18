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Dünya
İHA 18.11.2023 00:00

Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Kişinev'e ziyaret gerçekleştiren Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in elini ısırdı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile başkanlık konutunda görüşme gerçekleştirdi.

İki lider konutun bahçesinde dolaşırken Sandu'nun "Codrut" adlı köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'in elini ısırdı. Sandu, mevkidaşı Bellen'den özür diledi ve köpeğin kalabalıktan korktuğunu belirtti.

Van der Bellen ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Beni tanıyan herkes büyük bir köpek aşığı olduğumu biliyor ve onun heyecanını anlayabiliyorum" dedi.

Bellen ayrıca bugün Sandu'nun köpeğine küçük bir oyuncak hediye ettiğini aktardı. Avusturya Cumhurbaşkanı Van Der Bellen'in Moldova parlamentosu başkanıyla görüşmeye ise eli bandajlı olarak katıldığı görüldü.

Ukrayna ve Romanya ile komşu olan Moldova, Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmaları kapsamında Avusturya ve Slovenya ile görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

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