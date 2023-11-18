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Dünya
AA 18.11.2023 02:12

Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim kısmen verilmeye başladı

Filistin'deki telekomünikasyon şirketleri, perşembe günü kesintiye uğrayan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine iletişim ve internet hizmetlerinin kısmen verilmeye başlandığını duyurdu.

Gazze'de kesintiye uğrayan iletişim kısmen verilmeye başladı

Telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla sınırlı miktarda yakıt sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabit, hücresel ve internet iletişim hizmetlerinin kısmen verildiği belirtildi.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde de hizmetlerin mevcut haliyle devamlılığının, düzenli olarak yeterli miktarda akaryakıt sağlanmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Filistin'de faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri, 16 Kasım'da ana santrallerde enerji üretmek için gereken yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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