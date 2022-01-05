Filistin yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda çoğunluğu Nablus ve Tulkerim kentlerinden olmak üzere 12 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.