Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD'li bir öğretmen 17 yaşındaki öğrencisine aşı yaptığı için tutuklandı
[Fotoğraf:Getty]
New York’ta bir Fen öğretmeni, resmi tıbbi yeterliliği olmadığı halde bir öğrenciye COVID-19 aşısı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Öğretmen 4 yıl hapis cezası alabilir.
Biyoloji ve Fen öğretmeni Laura Russo aşı yapmak için yasal bir yetkisi olmadığı ve ebeveynlerinin onayını almadığı halde 17 yaşındaki öğrencisine COVID-19 aşısı yaptı.
Çocuğun ailesi, öğrencisinin istemesi üzerine aşı yaptığını belirten 54 yaşındaki Russo'dan şikayetçi oldu.
Öğretmenin aşıyı nereden elde ettiği ve hangi aşıyı yaptığı ise bilinmiyor.
ABD’de 18 yaş altına yalnızca Pfizer-BioNTech aşısına izin veriliyor.
Russo suçlu bulunursa dört yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Enjeksiyonlar yanlış uygulanırsa tehlikeli olabiliyor. Aşının sahte olup olmadığı veya süresinin dolmadığının tespit edilmesi gerekiyor.
Hastalara ayrıca tıbbi geçmişlerinin sorulması ve aşıdan sonra tepkilerinin izlenmesi gerekiyor.
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