İsrail güçleri 11 Filistinli bedeviyi gözaltına aldı
İsrail polisi, statüsü Tel Aviv yönetimince tanınmayan Necef Çölü’ndeki Filistinli bedevi köylerinde yaşanan gerilimde İsrail vatandaşı 11 Filistinli bedeviyi gözaltına aldı.
Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'in güneyindeki Negev bölgesinde tartışmalı ağaçlandırma programının yeniden başlaması tansiyonu yükseltti.
Projeyi, İsrail'in statülerini tanımadığı köylerini "ele geçirme planı" olarak gören Filistinliler, tepkilerini sürdürdü.
Yoğun polis koruması altında gerçekleşen program sırasında çıkan arbedede 11 Filistinli bedevi gözaltına alındı.
Haberde ayrıca, pazartesi başlayan programa bugün İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Itamar Ben-Gvir’in de katıldığı ifade edildi.
Sosyal Hizmetler Bakanı devreye girdi
Öte yandan İsrail'de Naftali Bennett başbakanlığındaki hükümette yer alan, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden Birleşik Arap Listesi (Ra'am Partisi) yetkililerinin çağrısı üzerine Sosyal Hizmetler Bakanı Meir Cohen’in de alana gelerek ağaçlandırmanın durdurulacağını söylediği açıklandı.
Cohen’in ilgili taraflarla geçici anlaşmaya varıldığı ve alandaki iş makinalarının kaldırılacağı bilgisini verdiği ifade edildi.
İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde, Siyonist Yahudi Ulusal Fonu'nun, sağcı Likud Partisi milletvekilleriyle, Filistinli bedevilerin yaşadığı köylerde ağaç dikme kampanyası başlatması şiddetli protestolara yol açmıştı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, dün protestoların ikinci gününde, polise taş attığı gerekçesiyle 21 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.
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