Hollanda Göç İşleri Tavsiye Komisyonu (ACVZ), Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikaları ve sınır güvenliğine ilişkin raporunu yayımladı.

Komisyon, "AB Sınırları Bizim de Sınırımız" başlıklı raporunda, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin AB sınır güvenlik birimlerince geri itilmelerinden ve insan hakları ihlallerinden Hollanda hükümetinin de sorumlu olabileceği uyarısı yaptı.

Hollanda'nın AB sınır güvenliğini sağlayan Frontex ve diğer kurumlara personel yolladığı kaydedilen rapora göre, göçmenlere karşı yapılan hak ihlalleri nedeniyle Hollandalı yetkililer tazminat yüküyle karşılaşabilir.

Hollanda hükümetine Birlik düzeyinde daha fazla çabalaması tavsiye edilirken, göçmenlerle ilgili mevcut AB sınır politikalarının uluslararası standartlarla ve AB değerleriyle çatıştığı yazıldı.

Komisyon Üyesi John Morijn, AB kurumlarına karşı yerel mahkemelerde dava açılamaması sebebiyle mağdurların üye ülkelere karşı dava açtıklarını söyledi.

Rpor ve tavsiyeler Hollanda parlamentosunda yapılacak toplantıda görüşülecek.

ACVZ, Hollanda hükümetine ve diğer kurumlara göç politikalarıyla ilgili rapor ve görüşler hazırlayan bağımsız bir kurul olarak çalışıyor.