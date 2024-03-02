İsrail Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 92 Filistinliyi daha öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 148 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 92 Filistinliyi daha öldürdüğü belirtilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye çıktığı aktarıldı.

Saldırılarda İsrail güçlerinin 156 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 533'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.