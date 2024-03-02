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Dünya
İHA 02.03.2024 12:16

İsrail’in Lübnan’ın güneyine gerçekleştirtiği saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldü

Lübnan güvenlik güçleri, İsrail’in insansız hava araçlarıyla Lübnan’ın güneyine gerçekleştirilen saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü açıkladı.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine gerçekleştirtiği saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldü
[Fotograf: AA]

İsrail, insansız hava araçlarıyla Lübnan’ın güneyindeki Nakura’da bir aracı hedef aldı. Lübnan güvenlik güçleri, İsrail’in dronlu hava saldırısında 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü duyurdu.

Ayrıca, İsrail’in gece boyunca sınırda bulunan Blida köyündeki noktaları hedef aldığı kaydedildi.

Gazze’de can kaybı 30 bin 320'ye yükseldi İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 148. günde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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