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Dünya
AA 19.03.2024 00:57

İsrail Gazze'nin orta kesiminde bir evi hedef aldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'nin orta kesiminde bir evi hedef aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısında El-Hac ailesinin evine düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Saldırıda evin büyük kısmı yıkılırken çevre evlerde de büyük hasar oluştu.

Yıkılan evin enkazından çıkarılan cesetler ile yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

İsrail savaş uçakları, daha önce de kuzeydeki Cibaliya beldesinde bulunan "el-Benna" ailesine ait evi hedef almış, saldırıda çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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