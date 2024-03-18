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Dünya
AA 18.03.2024 23:18

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki açlık için harekete geçme çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, büyük miktarlarda yardımın Gazze'ye girişinin engellendiğini belirterek, "Açlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki açlık için harekete geçme çağrısı
[Fotograf: AA]

Cameron, Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rapora göre Gazze'de endişe verici seviyede açlık riskinin bulunduğunu vurgulayan Cameron, "Şu anki statüko sürdürülemez. Kıtlığı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Cameron, ülkesinin Gazze'ye daha fazla yardım girişini sağlamak için elinden geleni yaptığını, Gazze'ye aralıkta 750 ton, ocakta ise 315 ton gıda yardımı gönderdiklerini aktardı.

İsrail'e çağrı yapan Cameron, şunları kaydetti:

"Ancak daha fazla yardımın da engellendiği bir gerçek. Bu değişmeli. Daha fazla sınır kapısının daha uzun süre açılması, sağlık hizmetleri, su ve sanitasyon hizmetlerinin yeniden sağlanmasına ihtiyaç var. Çatışmalara verilecek acil bir insani ara, bunları gerçekleştirmenin en iyi yoludur."

ETİKETLER
İngiltere Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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