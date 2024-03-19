İsrail Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu gazetecilerin bir kısmını serbest bıraktı

Esirler Enformasyon Ofisi'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un de aralarında olduğu bazı gazetecilerin Şifa Hastanesi'nde 12 saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, serbest bırakılan gazetecilerin sayısına ilişkin net bilgi verilmezken, İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Al Jazeera kanalı ise muhabiri İsmail el-Gul'un ve bazı gazetecilerin İsrail tarafından Şifa Hastanesinde 12 saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Gul, kanala yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri Şifa Tıp Hastanesi'nde bizi kelepçeledi, gözlerimizi bağladı, gazetecileri sorguya çekti ve içerikleri yok etti." dedi.

İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ne baskını sırasında teslim olmak zorunda kaldıklarını aktaran Gul, İsrail güçlerinin telefon, bilgisayarlar ve çekim ekipmanlarına el koyduğunu, elbiseleri olmadan uzun saatler boyunca kelepçeli ve gözleri bağlı olarak tuttuğunu dile getirdi.

İsrail ordusu: Şifa Hastanesi'ndeki operasyon bu gece de devam edecek

Öte yandan İsrail ordusu, "Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki operasyonun bu gece de devam edeceğini" açıkladı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basın açıklamasında "İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile Askeri İstihbarat Birimi'nden (Aman) alınan istihbarat bilgilerine göre, saha komutanları da dahil olmak üzere Hamas üyelerinin hastanede saklandığı ve burayı terör operasyonları ve çatışmaları yönetecekleri bir operasyonel karargaha dönüştürdüğü" iddia edildi.

Hagari, ordunun "bu gece de hastanedeki çalışmalara devam edeceğini" belirtti.

İsrail ordu güçleri dün sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Şifa Hastanesine ikinci kez baskın düzenliyor. İsrail, 16 Kasım'da hastaneye baskın düzenlemiş, 8 gün sonra da avluları, elektrik jeneratörünün yanı sıra binalarının bir kısmı ve tıbbi ekipmanı kullanılmayacak hale getirdikten sonra geri çekilmişti.