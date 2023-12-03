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Dünya
AA 03.12.2023 07:04

İsrail, Gazze'de bir eve saldırdı: En az 7 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de bir eve saldırdı: En az 7 kişi yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan eve saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda en az 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde, sivillerin de yaralandığına işaret edildi.

İsrail topçu birliklerinin de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 253 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta geçici ateşkesin bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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