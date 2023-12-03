Filistinli insan hakları örgütlerinden "UCM Başsavcısı Han'ın ziyaretine" tepki

Merkezi Ramallah'ta bulunan insan hakları örgütü El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, Bağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Ammar ed-Duveyk ve Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri, Filistinli insan hakları örgütleri ve STK'leri adına basın toplantısı düzenledi.

Filistinli insan hakları örgütlerinin temsilcileri, UCM Başsavcısı Han'ın Filistin'in Ramallah kentine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi.

"Filistinli ailelerle görüşmekten hep kaçtı, bu ziyaretinde de Filistin'e öncelik vermedi"

Han'ın "dürüstlüğünden şüphe ettikleri" gerekçesiyle kendisini karşılamayacaklarını belirten Filistinli insan hakları örgütleri temsilcileri, "UCM'nin gerileyen ve siyasallaşan rolünden Han'ı sorumlu" tuttu.

El-Hak'ın Müdürü Cebbarin, Han'ın yaklaşımlarıyla işgal altındaki Kudüs'ü "İsrail'in kenti" olarak gördüğüne dikkati çekerek, "UCM Başsavcısı Han, İsrailli kurbanların aileleri ve hukukçu temsilcilerinin davetiyle geldi. Filistinli kurbanların yakınları ve hukukçu temsilcileri ise daha önce Han'la görüşme taleplerinden sonuç alamadı" dedi.

Han'ın bugüne kadar Filistinli ailelerle görüşmekten hep kaçtığına işaret eden Cebbarin, bu ziyaretinde de Filistin'e öncelik vermediğini vurguladı.

UCM Başsavcısı'nın Filistin'deki soruşturmalar için 900 bin dolar, diğer bazı ülkelere ise bir veya 2 milyon dolar tahsis ettiğini dile getiren Cebbarin, bu meblağların da Han'ın önceliklerini gözler önüne serdiğini savundu.

"Mağdurlara yaklaşımında çifte standardı ve seçiciliği devam ettiriyor"

Han'ın, İsrail'in belirlediği üzere Filistinli resmi makamlar düzeyinde görüşmeler yaptığına işaret eden Cebbarin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaret, UCM Başsavcısı'nı Filistin'de istenmeyen adam statüsüne koydu. Kendileri, suçların cezasız kalmaması için mağdurları savunma yönündeki emanetine ihanet ediyor. Kendileri ayrıca mağdurlara yaklaşımında çifte standardı ve seçiciliği devam ettiriyor. Bu da mağdurların son çaresi ve umudu olan UCM'nin rolü ve imajı açısından tehlikeli bir durumdur."

UCM'nin Başsavcılık makamına değil Han'a tepkililer

Bağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Duveyk, UCM'nin Başsavcılık makamına değil Han'ın bu ziyaretine tepkili olduklarının altını çizdi.

Han'ın bu makama geldiği 2021 yılından beri Filistin dosyasıyla ilgili hiçbir adım atmadığını savunan Duveyk, Han'ın "dürüstlüğünden şüphe ettiklerine" dikkati çekti.

Kudüs Hukuki Destek Merkezi Müdürü İsam el-Aruri de Han'ın İsrailli ailelerin yanına kadar gittiğini ancak Filistinli mağdur aileleri yanına çağırdığına işaret ederek, "Bu da taraf tutmaktır" dedi.

UCM Başsavcısı Han, Ramallah'a gerçekleştirdiği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmdu Abbas'ın yanı sıra bazı Filistinli kurbanların aileleriyle bir araya gelmişti.

UCM'nin X sosyal medya platformundan 30 Kasım'da yapılan açıklamada, "Başsavcı'nın 7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin isteği ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret edeceği" belirtilmişti.

UCM Başsavcısı Han'ın ayrıca Ramallah'ı ziyaret ederek üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği bildirilmişti.