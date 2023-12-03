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Dünya
AA 03.12.2023 08:45

New York ve Washington'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

ABD'nin New York kentinde ve başkenti Washington'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durdurulması talebiyle protesto düzenledi.

New York ve Washington'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

New York'taki Central Park civarında toplanarak Times Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Gazze'de acilen "kalıcı ateşkes" çağrısında bulunan aktivistler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Times Meydanı'nı doldurarak dikkati çekmeye çalıştı.

Meydanda saatlerce tur atan yüzlerce protestocu ekibin sosyal medyadan paylaştığı duyuru metninde, "İsrail'in bombalamaları yeniden başladı. Protesto etmeyi hiçbir zaman bırakmadık. Şimdi de kayıtsız kalmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Saatler süren eylem boyunca ABD'nin İsrail'i destekleyen politikasına tepki gösterildi, "Şimdi ateşkes", "Artık yeter", "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Başkent Washington'da "ölüm" temalı gösteri

Başkent Washington'da Filistin destekçileri, "ölüm" temalı gösteri düzenledi.

Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelen protestocular, Filistin lehine slogan attı.

"Ölüm" temalı gösteride aktivist grup, Filistinlilerle dayanışmalarını ifade etmek için İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına kefenlenmiş oyuncak bebekleri Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne bıraktı.

Protesto sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini saldırılardan sorumlu tutan sloganlar atıldı.

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