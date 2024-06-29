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Dünya
AA 29.06.2024 04:15

İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 2'si çocuk 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 2'si çocuk 4 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze kentinde Ebu Hudra ailesine ait evi havadan bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 2'si çocuk 4 sivilin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Gazze kentindeki eş-Şucaiye Mahallesi'nde sivil yerleşim bölgelerine atışlar yaptığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı evde 2 Filistinli çocuk öldü

Gazze Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin el-Yermuk bölgesinde "Ebu Hadra" ailesine ait bir evi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun hedef aldığı evde 2 Filistinli çocuğun cansız bedeni ile 5 yaralıya ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Şucaiyye'de ölü ve yaralılara ulaşamıyor

İsrail ordusunun, 2 gündür karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde ölen ve yaralananlar olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin, saldırılar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun, Şucaiyye'de onlarca evi hedef aldığını, evlerde ve yollarda onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

Savaş uçakları ve topçu saldırılarının sürmesi nedeniyle bu kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Basal, Şucaiyye'de saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileler de olduğunu belirterek bu bölgeden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun, evleri ve altyapıyı bombaladığı ve karadan işgali genişlettiği Şucaiyye'nin durumunun çok zor ve trajik olduğunu dile getiren Basal, "On binlerce kişi Şucaiyye'den göç etti ve oturacakları bir yer bulamadı. Çünkü Gazze'de her yer yıkılmış durumda ve barınma merkezlerinde onlara yer yok." dedi.

Basal, savaşın devam etmesi ve yardım girişlerinin olmaması nedeniyle Gazze ile Kuzey Gazze kentlerindeki gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan sıkıntıya da dikkati çekti.

İsrail devlet televizyonu KAN 27 Haziran'da ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

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