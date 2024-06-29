Rus esaretindeki 10 Ukraynalı serbest bırakıldı

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm zorluklara rağmen 10 kişiyi daha Rus esaretinden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zelenskiy, tüm esirler kurtarılıncaya kadar çaba sarf edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest kalanların arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal de bulunuyor.

Celal, 2021'de Kırım'da Ruslar güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile Kırım Tatar Milli Meclisince organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.

Rusya Dnipro kentine saldırı düzenledi

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki yüksek katlı bir binaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde yapılan saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, "Maalesef daha fazla mağdur olabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den hava savunma sistemi konusunda yardım çağrısı

Öte yandan Dnipro'daki saldırı hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Dnipro'da Rus füzesi bir konuta isabet etti. Dört kat çöktü." ifadesine yer verdi.

Müttefik olduğu ülkelerden bir kez daha hava savunma sistemi tedariki konusunda destek talep eden Zelenskiy, Rus saldırılarının sadece yeterli savunma sistemiyle durdurulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Dnipro'da saldırıya uğrayan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya: Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 22-28 Haziran'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Son konusu tarihlerde Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 17 saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda elektrik tesisleri, askeri havaalanlarının altyapısı, Batı üretimli silahların lojistik merkezleri, insansız hava ve deniz araçlarının üretim ve saklama atölyeleri, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güney Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razdolovka yerleşim birimini kurtardı ve avantajlı pozisyonlar elde etti." ifadesine yer verildi.

Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 589 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 56 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 615 uçak, 276 helikopter, 26 bin 777 İHA, 533 hava savunma füze sistemi, 16 bin 446 tank ve zırhlı araç, 1357 çok namlulu roketatar, 11 bin 20 obüs ve havan topu ile 23 bin 49 özel askeri araç imha edildi."