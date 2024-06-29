Gambiya'daki "Atatürk Kütüphanesi" açıldı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Gambiya'nın Fajara bölgesinde bulunan Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki "Atatürk Kütüphanesi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Savunma Bakanı Müsteşarı Rohey Bittaye Darboe, Gambiya Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü General Lamin K. Sanyang, TİKA Banjul Koordinatörü Şule Bayar, Askeri Danışman Kurmay Albay Anıl Aksoy ile askerler ve basın mensupları katıldı.

Türkçe eğitimi alan Gambiya Ordusu askerlerinin rahatlıkla kitap okuyacakları bir ortam oluşturmak amacıyla kütüphanenin tadilatı TİKA tarafından yapılarak mobilya ve kütüphane rafları temin edildi.

Atatürk Kütüphanesi 1991 yılında kurulmuştu

Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki Atatürk Kütüphanesi, Türk askerinin Fajara'daki Eğitim Okulu'na 1991 yılında konuşlanmasıyla birlikte kurulmuştu.

Geçen yıllar içerisinde, özellikle nemli iklimin de etkisiyle mevcut kütüphane kullanılamaz duruma gelmişti.

Bu proje ile Türkiye-Gambiya askeri ve ikili ilişkilerinin güçlenmesine ve Gambiya Silahlı Kuvvetlerinin personelinin bireysel gelişimine katkı sağlanması amaçlandı.