İsrail, Gazze'de 84 günde 106 gazeteciyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un öldüğü, böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri, "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.