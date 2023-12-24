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Dünya
AA 24.12.2023 00:21

İsrail Gazze'de 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Gazze'de 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin öldürüldüğü, 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin isim ve fotoğraflarının da yer aldığı açıklamada, ölen ve yaralanan personelin ailelerinin bilgilendirildiği aktarıldı.

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Açıklamada ayrıca, ağır yaralı askerlerin hastaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 144'e yükselirken toplam ölen asker sayısı da 477 oldu.

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