Hafif Sağanak Yağışlı 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2023 23:30

'Netanyahu Biden'dan Gazzelileri alması için Mısır'a baskı yapmasını istedi' iddiası

The Washington Post Gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'dan, 7 Ekim sonrasındaki saldırıları sırasında Gazze'deki halkın bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediğini iddia etti.

'Netanyahu Biden'dan Gazzelileri alması için Mısır'a baskı yapmasını istedi' iddiası
[Fotograf: AA]

The Washington Post Gazetesi'nin ismi açıklanmayan diplomatlara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun, 7 Ekim sonrası saldırıları boyunca halkı Gazze dışına gönderme planını Biden'a ilettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelilerin bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği belirtildi.

Başkan Biden'ın ise Netanyahu'ya, Mısır'ın "bunu bir seçenek olarak görmediği" cevabını ilettiği ifade edildi.

Öte yandan, haberde, Netanyahu'nun, Gazze halkının başka bir yere sevk edilmesi teklifini Tel Aviv'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da yaptığı, ancak bu önerinin kabul edilmediği vurgulandı.

Gazze'nin geleceğine dair Tel Aviv ve Washington arasında görüş farklılığı

Haberde, ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından bölgenin geleceğine dair Tel Aviv ve Washington arasında görüş farklılığı bulunduğuna da dikkat çekildi.

Biden yönetiminin, Netanyahu'ya, Filistinlilerin bölgedeki çatışmaların ardından dönmesi fikrini kabul ettirmeye çalıştığına işaret edilen haberde, İsrail Başbakanının ise bu teklife sıcak bakmadığı ve "süresiz işgal" düşüncesini dillendirdiği aktarıldı.

ETİKETLER
ABD Joe Biden İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Mısır
Sıradaki Haber
Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı: Şehitlerimize rahmet diliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Şehitler için sabah namazında dua edilecek
00:11
İran'dan Rusya'ya protesto notası
23:45
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
23:28
Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz'ın ailesine şehadet haberi verildi
00:16
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi
23:04
Şırnak’ta dereler taştı, yol çöktü
Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler hasat ediliyor
Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler hasat ediliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da alev alan araç bomba gibi patladı
Antalya'da alev alan araç bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ