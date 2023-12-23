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Dünya
TRT Haber 23.12.2023 22:37

Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı: Şehitlerimize rahmet diliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. "Bu acı günde şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz" diyen Bayramov, "Kardeşlerimizin terör tehdidine karşı verdikleri haklı mücadelede her zaman yanındayız" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı: Şehitlerimize rahmet diliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov,  Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde kardeş Türkiye'nin çok sayıda şehit vermesi bizi derinden üzdü." açıklamasını yapan Bayramov, "Bu acı günde şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

"Türkiye'nin her zaman yanındayız"

Bayramov, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi:

"Kardeşlerimizin terör tehdidine karşı verdikleri haklı mücadelede her zaman yanındayız."

 


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