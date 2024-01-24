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Dünya
AA 24.01.2024 13:45

İsrail Gazze'de 25 bin 700 kişiyi katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısı 63 bin 740'a yükseldi.

İsrail Gazze'de 25 bin 700 kişiyi katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 110 gün önce başladığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "24 katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Son saldırılarda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 700'e, yaralı sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtildi

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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