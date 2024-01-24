Rusya: 65 Ukraynalı esirin de içinde bulunduğu bir uçak düştü

Rus ajansı RIA'nın, Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişi bulunuyor.

Olayın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, olay yerine incelemeye gideceğini açıkladı. Gladkov, acil durum ekiplerinin çalıştığını söyledi.

Belgorod Valisi, düşen Rus askeri uçağında bulunanların tamamının öldüğünü açıkladı.

Öte yandan olay yerine Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine bağlı bir ekibin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Askeri kargo uçağı olan İl-76'nın 90'a kadar yolcu taşıyabildiği bilgisi verildi.