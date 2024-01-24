Gazze'deki Filistinliler, çocuklarını soğuktan korumak için kullanılmış kıyafetler alıyor

İsrail saldırılarından kurtulabilmek için Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden güney bölgelerine doğru yanlarına hiçbir şey alamadan yerinden edilen Filistinliler, havaların soğumasıyla daha zor günler geçirmeye başladı.

Filistinliler, abluka altındaki bölgede yer alan sınır kapılarının İsrail tarafından kapatılması nedeniyle beslenme, barınma, giyinme gibi pek çok temel ihtiyacını karşılayamıyor.

Gazze sakinleri, kış aylarında soğuklardan korunmak için naylon barakalarda kurulan "dükkanlardaki" ikinci el kullanılmış kıyafetleri satın almaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yıkıcı saldırılarla hedef aldığı bölgede geride kalan birkaç giyim mağazasında da satılan yeni kıyafetler, sınır kapılarının kapatılması sonucu arzda yaşanan düşüklük ve buna oranla fiyatlardaki fahiş artış nedeniyle pek fazla müşteri bulamıyor.

"Başka seçeneğimiz yok"

Gazze'deki evinden zorla yerinden edilerek güneydeki Refah kentine gelen Filistinli kadın Asil el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İkinci elden kızıma yün bir kazak buldum. Aslında onun için çok büyük ama işimizi görüyor. Önemli olan kaldığımız çadırlarda kızımı sıcak tutması... İsrail saldırılarından önce ikinci el kıyafet almazdım. Ancak şu andaki durumuz, yoksulluk, soğuk hava ve seçeneğimizin olmaması nedeniyle çocuklar soğuktan ölmesin diye bu kıyafetlerden satın almak zorunda kaldım." dedi.

Gazze'nin kuzeyinden gelen 39 yaşındaki Rim Halef ise "daha önce ailesinin kullanılmış kıyafetleri giymek zorunda kalacağını aklına getirmediğini" ifade etti.

Bu durumun sağlıklarını da etkileyebileceğine işaret eden Halef, "Kullanılmış kıyafetlerin temiz olmaması sıkıntı. Kıyafetleri, üzerinde biriken toz ve mikroplardan nasıl temizleyeceğiz? Bu mikroplar çocuklarda cilt ve belki de solunum yolu hastalıklarına neden oluyor." diye konuştu.

Sağlık konusundaki endişelerine rağmen dört çocuğu için uyabileceğini düşündüğü yün kıyafetler aldığını aktaran Halef, havanın özellikle de geceleri çok soğuk olduğunu çocuklarının üşümesinden endişe ettiğini kaydetti.

Naylon çadırlardaki zor yaşam şartları

Kendisi de Han Yunus kentinden Refah'a gelmek zorunda kalan ve naylon çadırlardaki yaşam koşullarının çok zor olduğunu vurgulayan Şair, şöyle devam etti:

"Yağmur yağdığı zaman çadırlar dayanmıyor, çoğunlukla yırtılıyor. Çadırların içi yağmur sularıyla doluyor; eşyalar ıslanıyor. Yiyecek ve içilebilir su eksikliği nedeniyle zorla yerinden edilenler hâlâ aç ve susuz. Birkaç günde bir yaklaşık 10 litre içme suyunu 3 şekele alıyoruz."

Bebek kıyafetlerine ilgi fazla

Filistinli 12 yaşındaki Velid Afane de ailesinin geçimine destek için son bir aydır kullanılmış ikinci el kıyafetleri satmaya başladığını dile getirdi.

İkinci el kıyafetleri yerlerinden edilmemiş kişilerden uygun fiyata satın aldığını kaydeden Afane, en fazla ilginin yeni doğan bebekler ile iki yaş çocukları arasındaki kıyafetlere olduğunu anlattı.