İsrail Filistinli tutuklunun ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif köyüne düzenlediği baskında Filistinlilere ait bir evi bombayla patlattı.

Patlayıcılarla havaya uçurulan evin İsrail hapishanelerinde 21 Haziran 2023'ten bu yana tutuklu olan Filistinli Basil Şehade'nin ailesine ait olduğu aktarıldı.

Basil, 20 Haziran 2023'te işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen ve 4 yerleşimcinin öldüğü olayda faillere yardım etmekle suçlanıyor.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.