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Dünya
AA 24.01.2024 13:24

Güney Afrika'da 76 kişinin ölümüne neden olan yangını çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'da Ağustos 2023'te çok katlı bir binada 76 kişinin ölümüne neden olan yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Güney Afrika'da 76 kişinin ölümüne neden olan yangını çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı
[Fotograf: Reuters]

Güney Afrika Polis Hizmetleri Teşkilatından yapılan açıklamada, onlarca kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 yaşındaki şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şüphelinin, öldürdüğü bir kişinin cesedini binanın bodrum katında yakmaya çalışırken yangının çıktığını itiraf ettiği ve 76 kişinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Johannesburg şehrinde "terk edilmiş" olarak bildirilen ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin yaşadığı çok katlı bir binada Ağustos 2023'te çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirmişti.

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