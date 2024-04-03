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Dünya
AA 03.04.2024 12:19

İsrail Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Kudüs'ün Sesi" radyosunda sunucu ve editör olan Muhammed es-Seyyid Ebu Sahil ile dijital içerik editörü Tarık es-Seyyid Ebu Sahil, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınında hayatını kaybetti.

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 140'a yükseldi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

 


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