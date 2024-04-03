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Dünya
AA 03.04.2024 11:05

İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun yaklaşık 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 176 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176 Birleşmiş Milletler (BM)çalışanı öldürüldü.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 176 UNRWA çalışanı yaşamını yitirdi.

Açıklamaya göre, UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine gıda ve diğer temel ihtiyaçlar ulaştırmasına yönelik İsrail engeli devam ediyor.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) aktardığına göre, İsrail, 1 Mart'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine yapılması planlanan insani yardım misyonlarının yüzde 30'unu reddetti.

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