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Dünya
AA 23.06.2024 03:35

İsrail, Gazze'de 2 evi daha hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 evi daha hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail, Gazze'de 2 evi daha hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
[AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 evi daha bombaladı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Mülteci kampına düzenlediği saldırıda 43 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da "Ekiplerimiz, Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı ve Dabit bölgelerinde 2 evin hedef alındığı ihbarı üzerine olay yerlerine intikal etti" ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, enkaz altında kalanların olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Gazze'de mülteci kampı ve bir mahelleye saldırdı: 42 kişi öldü
İsrail, Gazze'de mülteci kampı ve bir mahelleye saldırdı: 42 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etmişti.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında, "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtmişti.

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