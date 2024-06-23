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Dünya
AA 23.06.2024 00:30

Filistin Küba'nın İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olmasından memnun

Filistin, Küba'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Küba'nın İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olmasından memnun
[Fotoğraf: Getty]

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararının Küba'nın adalet ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını gösterdiği belirtildi.

Tüm taraf ülkelere davaya müdahil olma çağrısı yapılan açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırımın sonlanması ve İsrail'in cezadan kaçmasının engellenmesinin, hukuk ve insanlık için herkesin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Küba, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olma kararı aldı
Küba, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Küba Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçuna son vermeye yönelik uluslararası çabalara destek vermek amacıyla" Küba'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de İsrail aleyhindeki "soykırım" davasına müdahil olma kararı aldığı bildirilmişti.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika'nın, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle ihtiyati tedbir talep ettiği Divan, 26 Ocak'taki kararında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına ve Gazze'de ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına hükmetmişti.

Güney Afrika'nın 6 Mart'ta Gazze'de baş gösteren kıtlık nedeniyle yaptığı ek tedbir başvurusunu kabul eden Divan, 28 Mart'ta İsrail aleyhine özellikle insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını sağlaması için ek tedbirlere karar vermişti.

Güney Afrika’nın, 10 Mayıs'ta Gazze'deki durumun telafisi mümkün olmayacak derecede kötüleştiği gerekçesiyle üçüncü kez yaptığı ek tedbir başvurusuna ilişkin olarak Divan, 24 Mayıs'taki tedbir kararında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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