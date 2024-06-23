Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın Refah'taki araçları çalışmıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yakıt girişine engel olması, tamir atölyelerini hedef alması ve yedek parça eksikliği nedeniyle Refah'taki araçların yüzde 50'sinin kullanılamadığı ifade edildi.

Bu durumun, teşkilatın, acil müdahale gerektiren durumlarda hareket kapasitesini kısıtladığı, şehit ve yaralıların naklini zorlaştırdığı kaydedilen açıklamada, teşkilatın görevini yerine getirmesi için gereken yakıtın sağlanmamasından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM'nin sorumlu olduğu dile getirildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, UNRWA'nın, itfaiye, arama kurtarma, ilk yardım ve acil müdahale araçlarına yakıt tedarik etme yükümlülüğünü yerine getirmesi için çalışması istendi.

İsrail'in Gazze'deki katliamları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 37 bine yakın kişi hayatını kaybederken bombaların hedefi olmaktan kurtulanları ise büyük sıkıntılar ve acılar bekliyor.

Zorla göç ettirilen, evleri yıkılan hatta kaldıkları sığınma merkezleri ve çadırlar dahi bombalanan Filistinliler, her şeye rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü bulunurken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, düzenlediği basın toplantısında, "Son saatlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastanede bir çocuğumuzu kaybettik." dedi.

Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilen çocuklardan son bir hafta içinde 4'ünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Ebu Safiye, son iki hafta içinde de yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle 250 çocuğun hastaneye getirildiğini kaydetti.

Ebu Safiye, zorluklara ve İsrail tarafından sağlık ekipleri ve kurumlarının hedef alınmasına rağmen, özellikle enfeksiyon ve salgının yayılması ile Gazze'nin kuzeyini saran kıtlık ve ölümler karşısında her zaman Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.