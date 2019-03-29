Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, aralarında bir sağlık görevlisinin de olduğu 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin doğusundaki gösterilerde ise İsrail askerlerinin bir ambulansı gaz bombasıyla hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in sağlık birimlerini hedef almaya devam etmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren söz konusu gösterilere müdahalesinde 200'ün üzerinde Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA