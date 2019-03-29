AB, 10 Nisan’da Brexit zirvesi düzenleyecek
Twitter hesabından paylaşımda bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım." ifadesini kullandı.
Ayrılık anlaşması üçüncü kez reddedildi
İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.
AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.
Kaynak: AA