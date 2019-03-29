Yemen'in kuzeybatısında kırsal kesimde bir hastaneye düzenlenen hava saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 2015 yılından beri devam ettiği saldırıların sonucunda 14 milyon insan, açlıkla savaşır duruma geldi.

Ülkede 5 yaş altı 85 bin çocuk hayatını kaybetti. Son bir yılda 400 çocuk öldü ya da yaralandı.

Görevi yıkımları ve ölümleri engellemek olan BM, Yemen'deki saldırılardan endişelenip, kınamakla yetinmeye devam ediyor.

Ancak endişeler ya da kınamalar, o bombaların çocukları öldürmesinin önüne geçemiyor.

Yemen'de hava saldırıları altında ve açlıktan ölenlerin kaderi, BM Güvenlik Konseyi üyesi 5 ülkenin elinde.

Haber: Ali Burak Biber

Kurgu: Bertuğ Ulukan