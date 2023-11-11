İsrail Gazze karar tasarısını kabul eden UNESCO'ya tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’nun 42. Genel Konferansı'nda Filistin ve Gazze’deki mevcut durumun etkileri ve sonuçları kapsamında UNESCO’nun yetkileri hakkındaki karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNESCO'nun Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı kararın “tek taraflı” olduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail’in bu kararı “tiksintiyle karşılayarak reddettiği" kaydedildi.

Açıklamada, UNESCO’nun, “aşırılıkçı hükümetlerin ve terörizmi destekleyenlerin hizmetinde” olduğu ve “temel gerçeklerin çarpıtılması ve katliamların inkar edilmesi konusunda işbirliği yaptığı” iddia edildi.

UNESCO oturumunda Gazze’de öldürülen siviller için saygı duruşunda bulunulmasına da tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yalnızca Filistinli kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan UNESCO, doğası gereği ahlaki zafiyeti olan kendisinden ve tartışmalarından utanması gereken bir kuruluştur."

Bakanlık, İsrail’i destekleyen ülkelere ve önerdiği değişiklikler için ABD'ye teşekkür etti.