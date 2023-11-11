Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2023 00:36

İsrail Gazze karar tasarısını kabul eden UNESCO'ya tepki gösterdi

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Filistin ve Gazze’deki mevcut duruma ilişkin aldığı karara tepki göstererek “reddettiğini” duyurdu.

İsrail Gazze karar tasarısını kabul eden UNESCO'ya tepki gösterdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’nun 42. Genel Konferansı'nda Filistin ve Gazze’deki mevcut durumun etkileri ve sonuçları kapsamında UNESCO’nun yetkileri hakkındaki karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNESCO'nun Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı kararın “tek taraflı” olduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail’in bu kararı “tiksintiyle karşılayarak reddettiği" kaydedildi.

UNESCO'dan Gazze'de sivillere saldırıların derhal sonlandırılması çağrısı
UNESCO'dan Gazze'de sivillere saldırıların derhal sonlandırılması çağrısı

Açıklamada, UNESCO’nun, “aşırılıkçı hükümetlerin ve terörizmi destekleyenlerin hizmetinde” olduğu ve “temel gerçeklerin çarpıtılması ve katliamların inkar edilmesi konusunda işbirliği yaptığı” iddia edildi.

UNESCO oturumunda Gazze’de öldürülen siviller için saygı duruşunda bulunulmasına da tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yalnızca Filistinli kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan UNESCO, doğası gereği ahlaki zafiyeti olan kendisinden ve tartışmalarından utanması gereken bir kuruluştur."

Bakanlık, İsrail’i destekleyen ülkelere ve önerdiği değişiklikler için ABD'ye teşekkür etti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsveç'te caminin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:25
DSÖ: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
01:32
Macron'dan İsrail'e 'sivilleri bombalamayı durdurma' çağrısı
00:46
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin direnişi terör değildir
00:36
İsveç'te caminin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi
00:25
İsrail 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı
00:20
UNESCO'dan Gazze'de sivillere saldırıların derhal sonlandırılması çağrısı
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ