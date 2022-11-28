Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçlerin gece saatlerinde Filistin-Mısır deniz sınırı yakınında avlanan 6 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığını söyledi.

Sendika Başkanı Ayaş ayrıca, İsrail güçlerinin balıkçıların 2 teknesine de el koyduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'de Filistinli balıkçılara yönelik ihlalleri

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçıları sık sık gözaltına alıyor ve teknelerine el koyuyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini de zaman zaman düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.