İsrail Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 18 kişi öldü

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişiye de müdahale edildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

Refah Belediye Başkanı Sufi, kentin İsrail'in askeri operasyon alanına dönüştüğünü söyledi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Ebu Bekir es-Sıddık Caddesi'ndeki evleri ve şehrin batısındaki konutların tamamını yıktığını ifade etti.

Sufi, "Askeri operasyonun devam etmesi, geçişlerin kapatılması ve gıda malzemeleri girişinin engellenmesi sonucu Refah'ta gerçek bir insani felaket yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Refah'ta hizmet veren bir hastane veya sağlık merkezinin bulunmadığını kaydeden Sufi, insani şartların ve sağlık koşullarının daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Refah Belediye Başkanı, yerinden edilerek kente gelmek zorunda bırakılan Filistinlilerin kasten hedef alındığını, çadırları bombalanarak öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Salgın hastalık riski

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye sokaklarda biriken atıklar ve taşan kanalizasyon sularının Gazze ve kuzey kentlerinde hastalık ve özellikle de salgın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Ebu Safiye, "Kıtlık nedeniyle insanların bağışıklık sistemi zayıfladı. Bu da hepatit ve bağırsak enfeksiyonları başta olmak üzere hastalıkların ve salgının yayılmasını hızlandırıyor." diye konuştu.

Dünyaya seslenen Ebu Safiye, "sınır kapılarının açılması, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması ve kurtarılabilecek durumdaki insanların tamamının kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması ve müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze'deki 36 hastaneden 17'si kısmi hizmet veriyor

Gazze'deki 36 hastanenin 17'sinin kısmi hizmet verebildiğini belirtilirken, bunlardan 3'ü Gazze'nin kuzeyi, 7'si Gazze'nin merkezi, 3'ü Deyr el Belah ve 4'ü Han Yunus bölgelerinde yer alıyor. Refah'da aktif hastane bulunmuyor.