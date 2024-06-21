Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne şu ana kadar 30 cenaze götürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim'in ifadelerine yer verildi.

Doktor Naim, Gazze'nin en zor günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Hastaneye şu ana kadar 30 cenaze getirildi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Salgın hastalık riski

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye sokaklarda biriken atıklar ve taşan kanalizasyon sularının Gazze ve kuzey kentlerinde hastalık ve özellikle de salgın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Ebu Safiye, "Kıtlık nedeniyle insanların bağışıklık sistemi zayıfladı. Bu da hepatit ve bağırsak enfeksiyonları başta olmak üzere hastalıkların ve salgının yayılmasını hızlandırıyor." diye konuştu.

Dünyaya seslenen Ebu Safiye, "sınır kapılarının açılması, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması ve kurtarılabilecek durumdaki insanların tamamının kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması ve müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

"Son 14 günde yetersiz beslenme belirtisiyle 214 çocuk hastaneye getirildi"

Son iki haftada hastaneye gelen vakalara ilişkin Ebu Safiye, şunları aktardı:

"Son 14 günde yetersiz beslenme belirtisiyle 214 çocuk hastaneye getirildi. Bunların 50'den fazlası ileri derecede yetersiz beslenme vakası, 6 kritik vaka da yoğun bakımda tedavi altında."

Bu çocuklar için süt ya da özel yiyecekler olmadığını sadece çözeltilerle besleyebildiklerini aktaran Ebu Safiye, Sağlık Bakanlığının depolarında arta kalanlar dışında ilaç ve tıbbi malzeme olmamasının da hastalara sunulan temel hizmeti aksattığını kaydetti.

Ebu Safiye, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir temel malzeme girişi olmadı. Sadece un var, bu da yaşlılar ve hamileler için gerekli besini karşılamıyor, yağ ve protein içeren gıdalara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Gazze'deki 36 hastaneden 17'si kısmi hizmet veriyor

Peeperkorn, 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından bu yana Gazze'deki hiçbir hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleşmediğinin altını çizerek, güvenli ve organize tıbbi tahliye için Refah'ın açılması çağrısını yineledi.

Gazze'deki 36 hastanenin 17'sinin kısmi hizmet verebildiğini belirten Peeperkorn, "Bunlardan 3'ü Gazze'nin kuzeyi, 7'si Gazze'nin merkezi, 3'ü Deyr el Belah ve 4'ü Han Yunus bölgelerinde yer alıyor. Refah'da aktif hastane bulunmuyor." dedi.

Peeperkorn, kısmi hizmet veren 17 hastanenin 13'üne güvenlik ve fiziksel şartlar nedeniyle ulaşımın kısıtlı olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nde temiz suya erişimin kritik derecede sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.