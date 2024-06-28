İsrail Filistinlilerin çadırlarına saldırdı: 4 sivil öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin el-Mavasi bölgesinde kısmen ilerleyerek yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara roket atışları yaptı.

İsrail'in çadırlara saldırıları sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Yaralananlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki hastaneye ulaştırıldı.

İsrail'in saldırıları üzerine yüzlerce kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki "Şucaiyye" ve "Tuffah" mahallelerinde sivillerin evlerini topçu ateşiyle bombaladı.

Sivil savunma ekipleri, evlerin enkazından şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı çıkardı. Yaralılar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Ayrıca görgü tanıkları, İsrail'e ait Quadcopter dronların Şucaiyye Mahallesi'nde hareket eden her şeye ateş açtığını dile getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 sivil savunma görevlisi öldü

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Bureyc merkezinde sivil savunma birimine ait karargahın İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulduğu belirtildi.

Saldırıda sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi yetkilileri de söz konusu saldırıda ölen 3 kişi ile 12 yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

Filistinli direniş grupları İsrail askeri araçlarını hedef aldı

Filistinli direniş hareketleri, Telegram hesaplarından, Refah ve Şucaiyye'de İsrail hedeflerine gerçekleştirdikleri saldırılara dair açıklama yaptı.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait iki askeri aracın varil bombalarıyla hedef alındığı belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail'e ait "kaplan tipi zırhlı aracın" vurulduğu, aracın ve içindekilerin imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'nda da İsrail'e ait "Merkava 4" tipi tankın Kassam Tugayları mensuplarınca "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kent merkezinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, "İsrail ordusunun, Şucaiyye Mahallesi'nde hala faaliyet gösteren Hamas'ın altyapısını çökertmek amacıyla kara operasyonu başlattığı" öne sürülmüştü.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal ise gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 Filistinlinin öldüğünü çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktarmıştı.